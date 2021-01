Inserita in Tempo libero il 24/01/2021 da Direttore Serietà e professionalità del Mondo del volontariato SASS affilaita ANAS con elogio di un ufficiale medico LA Presidenza della RETE ANAS nell´apprendere dell´elogio che è stato espresso hai Volontari di Protezione Civile, gruppo SASS , ha voluto esprimere parole di ringraziamento e soddisfazione che con il laro lavoro danno lustro a tutto il mondo del volontariato ed alla RETE ANAS.



L´elogio, attraverso un apprezzamento da parte di un Alto Ufficiale dell’Esercito Italiano, nonché illustre Medico e Professionista, non può che inorgoglire prima di tutto il gruppo SASS e poi la RETE tutta.



Tutta la disponibilità e la volontà dei Volontari SASS, che hanno gestito e continuano a gestire la prima e seconda fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in maniera encomiabile, non può che riempire il nostro cuore di grande soddisfazione.



Passione, Amore, Solidarietà, Uguaglianza, Reciprocità, Rispetto, Professionalità, Dedizione, Abnegazione ed Attitudine sono i Valori racchiusi in una sola parola, SASS.



La fiducia riposta nel gruppo SASS e la collaborazione dimostrata nei molteplici servizi, affinché tutto si svolgesse nei minimi particolari e nel miglior dei modi, per noi, sarà da monito per raggiungere ulteriori ed importanti traguardi per il gruppo SASS.



Il Presidente del Gruppo SASS Luigi Presicce ha dichiarato "E con immensa gioia comunichiamo che a breve, d’intesa con la Presidenza Nazionale SASS, verrà avviato l’iter per decretare la Nomina di Socio Onorario SASS al Medico Chirurgo, nonché Br. Generale (aus.) del Corpo di Sanità dell’Esercito Italiano e Commendatore della Repubblica Italiana (LERARIO Cosimo)".