Inserita in Politica il 01/01/2021 da Direttore La RETE ANAS Augura a tutti un sereno e felice 2021 IL Presidente ha sottolineato, che per i soci della Rete ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) ogni giorno è festa, evidenziando che i dirigenti della rete sono tutto l’anno vicini a chi si trova in difficoltà ed ha bisogno di sostegno ed aiuto sia sotto il profilo psicologico che materiale, soprattutto alla luce del fatto che tante famiglie hanno sofferto l´isolamento in abitazioni a seguito della chiusura per la pandemia disposta dal Governo.



Ai Dirigenti ed a tutti coloro che si dedicano al volontariato con amore e disinteressatamente ed ai dirigenti della RETE ANAS di tutta Italia che si prodigano, ogni giorno, per fornire un aiuto materiale, culturale e professionale alle piccole realtà associative, a prescindere se sono affiliate alla rete ANAS, la Presidenza, nel ringraziarLi per l’insostituibile lavoro, augura un sereno e felice 2021, un anno che si sarà caratterizzato per l´avvio del RUNTS e di adempimenti vari ma che vedrà la RETE ANAS impegnata nella formazione ed aggiornamento dei quadri e dello sviluppo sui territori per sostenere le nuove sfide ed esigenze sociali.