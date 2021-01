Inserita in Cultura il 01/01/2021 da Direttore Paternò Castello di Carcaci ha premiato l´Attrice Claudia Conte consegnandole il Premio Gerardo Sasso Il 12 dicembre 2020 a Roma durante la funzione religiosa indetta dall´Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta OSJ, il Principe Gran Maestro S.A.R. Don Thorbjorn Paternò Castello di Carcaci ha premiato l´Attrice Claudia Conte consegnandole il Premio Gerardo Sasso.



La motivazione della consegna del Premio è stata "Perché meritevole della Nostra stima e speciale considerazione e per l´attaccamento alle finalità e alle opere umanitarie effettuate con spirito di solidarietà e altruismo".



Quest´anno infatti è stato funestato dalla pandemia del Covid che ha invaso la popolazione mondiale è ha, veramente, creato grande male nel Nostro Paese, ha tormentato e colpito con la morte e la sofferenza; un nemico potente e invisibile, che ancora oggi combattiamo, portatore di lacrime, di dolore, di paura, di disperazione, di povertà, ma anche portatore di una profonda riflessione per un vivere sano e diverso, è semplice perché questo Virus ci ha abituato a non poter fare tutte le cose che volevamo fare, quindi abbiamo ridotto alla semplicità la Nostra vita e questo ci ha portato a uno stato di riflessione o potremmo chiamarlo, anche, di prigionia volontaria.



Questo Virus ha generato l´isolamento, ha amplificato la paura della morte, nelle persone, quale diretta conseguenza della sofferenza e ha condizionato e sta condizionando ogni nostro comportamento e modello di vita.



L´Attrice Claudia Conte è da sempre sensibile e attiva nel sociale e soprattutto durante la pandemia non ha risparmiato il proprio tempo, le proprie energie e le proprie risorse prodigandosi in operazioni sociali a favore dei meno fortunati. Operazioni che l´hanno vista in prima linea, su ambulanze di primo soccorso, prestando servizio, gratuitamente, in Campania quando c´è stata carenza del personale di primo soccorso.



Claudia Conte diffondendo la speranza ha effettuato operazioni di solidarietà nei confronti dei più piccoli ed è riuscita a coinvolgere altri Attori, Artisti, Scrittori e Calciatori in manifestazioni benefiche e pubbliche a favore dei più bisognosi.



Chi rischia con sofferenza e sacrificio per donare, curare e soccorrere il proprio simile, profuma di speranza, questi sono il Nostro prossimo, che versano olio e vino sulle piaghe di coloro che giacciono nella malattia, nella disperazione, nella sofferenza, nel bisogno e nel tormento; essi sono esseri umani come Noi, ma credono nella speranza dell´Eternità, non fuggono dalla morte ne tentano di eluderla o di vincerla, ma solo pensano alla vita degli altri.



Ed è per tutto questo che Claudia Conte ha meritato di ricevere, dalle mani di Sua Altezza Reale il Principe Thorbjorn Paternò Castello di Carcaci, il Premio Gerardo Sasso.