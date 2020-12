Inserita in Cultura il 31/12/2020 da Direttore QUARTA EDIZIONE IFFR RIVOLI 2020 (International Film Festival di Rivoli (TO)) Il 18, 18 e 20 dicembre 2020, via streaming in collegamento dalla sala stampa della Cascina Rubbianetta, Centro Internazionale del Cavallo in Druento (TO), sede della Polbert Cinèma organizzatrice dell’International Film Festival di Rivoli L’International Film Festival di Rivoli, si e tenuta la quarta edizione del festival .



Le tre serate sono state caratterizzate non solo per l’importante presenza di pubblico, in tutte le tre serate, ma anche per la qualità delle opere cinematografiche presentate, provenienti da numerosi paesi del mondo.



Alla fine delle tre serate la giuria a dato i seguenti premi:



Premio Miglior Regia 2020 è stato conferito a Manoj Choudhary col film "Chess" (India)



Premio Miglior Attrice 2020 è stato conferito a Lilian Afebgai del Film "Ecstasy" (Nigeria)



Premio Miglior Attore 2020 è stato conferito a Giga Imedadze del Film "Pizza Boy" (Italia)



Premio per la miglior colonna sonora è stato conferito a Sergio Cammariere per il Film "12 minuti di pioggia" (Italia)



Premio miglior FIlm del festival di Rivoli 2020 è stato conferito al film "Irreversibile" (Italia)



Da evidenziare come l’organizzazione, del tutto indipendente, sia riuscita a creare, ormai, un appuntamento annuale dove autori e registi possono avere un libero palcoscenico per far conoscere le proprie opere.



“Sono le tante le persone che hanno creduto nel nostro progetto e anche grazie a loro, oggi, possiamo esser soddisfatti e contenti del lavoro realizzato” ha dichiarato Simone Poletto Presidente della Polbert Cinèma



Bravissima presentatrice Martina Pascutti che, anche quest‘anno, ha condotto la kermesse in modo impeccabile. Insomma una vera e grande professionista.



Competenti e Professionali i giudici, che hanno svolto un lavoro egregio sia nella selezione iniziale della opere cinematografiche, sia nelle tre serate finali del festival.



Carlo Natale Procopio