Inserita in Politica il 30/12/2020 da Direttore Da Palermo a Milano una rete di solidarietà con ANAS Da Milano a Palermo la RETE Associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) sino agli ultimi giorni del 2020 è impegnata nelle attività statutarie e vicina alle famiglie.



A Milano, la Presidenza Regionale dell´ANAS Con l´Associazione APA e la sede provinciale di Brescia è impegnata nella realizzazione dle progetto "insieme con Carugate".



In questo periodo di feste l´ANAS Lombardia per stare vicino agli associati, agli amici e alle famiglie ha provveduto a consegnare panettoni e scambiarsi gli auguri con le famiglie di Carugate cosi come è stato fatto a Palermo;



A Palermo per la distribuzione delle derrate e dei panettoni ha proceduto la sede dell´ANAS zonale Enzo Fragalà insieme alla ASFA ODV mentre a Carugate oltre al presidente regionale con i volontari di Carugate anche il presidente Anas Brescia e volontari dell´associazione APA.



Infine la presidenza Regionale e quella di Caragute all´interno dello stabile della ATRION, nel rispetto della normativa vigente, ha avuto modo di scambiare gli auguri con il presidente dell´Associazione nazionale dei carabinieri sezione di Carugate, anch´essa locata come sede operativa all´interno dell´ATRION messa a disposizione dal comune di Carugate