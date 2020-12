Inserita in Sport il 29/12/2020 da Cinzia Testa Serie C Girone C: come procede il campionato senza il Trapani tra cui lo sciopero dei calciatori Dopo mille peripezie,che per mesi non hanno percepito gli stipendi, il Trapani Calcio si è visto costretto a dichiarare fallimento e al momento è l’unica squadra di tutta la Serie C che è stata esclusa dal campionato. Quest’oggi, tuttavia, ci concentreremo sul Girone C in cui avrebbero dovuto giocare i granata, cercando di tirare i primi bilanci relativi a questo inizio di stagione.



La Ternana vola in testa alla classifica, il Bari insegue



Se n'è andato un terzo di questo campionato edizione 2020-2021 e in testa alla classifica, un po' a sorpresa, c'è la Ternana. Il presidente Bandecchi, proprietario dell', è riuscito a mettere un piedi una squadra decisamente interessante che grazie all'ottimo lavoro svolto da mister Cristiano Lucarelli pare essere riuscita a compiere il salto di qualità. Dopo 14 gare gli umbri sono ancora imbattuti e con 11 vittorie e tre pareggi conducono la classifica con un vantaggio di cinque punti sul Bari secondo, con i pugliesi che però vantano una partita in meno. Eppure, alla vigilia di questo campionato, tutti gli addetti ai lavori avevano indicato i galletti come i favoriti indiscussi per la promozione diretta in Serie B. Dopo essersi assicurati le prestazioni di un allenatore dalla grande esperienza come Auteri e aver trattenuto bomber Antenucci, i biancorossi non sono ancora riusciti a fare la differenza e stanno continuando ad alternare delle buone prestazioni ad altre non proprio brillanti. Eppure il rullino di marcia della compagine della società di De Laurentiis è tutt'altro che negativo, ma la sensazione di molti è che anche questa volta i galletti potrebbero essere sorpresi nella corsa alla Serie B. L'anno scorso era stata la Reggina a vincere il campionato, con i calabresi che, dopo essere partiti in sordina, si erano fatti trovare al primo posto a marzo, quando la Lega B e la F.I.G.C. decisero di cristallizzare la classifica e di continuare solo con playoff e playout. Proprio ai playoff era giunta la seconda cocente delusione della stagione dei pugliesi, sconfitti in finale dalla Reggio Audace.



Palermo e Catania continuano a viaggiare a corrente alternata



Alla vigilia di questo campionato avrebbero dovuto essere tre le compagini siciliane impegnate nel Girone C di Serie C. Dopo l'esclusione dalla competizione inflitta al Trapani, sono rimaste solo Palermo e Catania che, seppur con un rullino di marcia completamente diverso tra loro, non sono ancora riuscite a trovare la continuità di risultati richiesta per risiedere nelle posizioni nobili della classifica. Mentre i rosanero, dopo la promozione dalla Serie D conquistata l'anno passato, sono riusciti a mettere in piedi una rosa che pare avere tutte le carte in regole per puntare quantomeno ai playoff, il Catania è ancora alle prese con le problematiche legate al futuro societario. Gli attuali proprietari sembrano intenzionati a vendere all'ex presidente del Venezia Tacopina che però, dal canto suo, nutre ancora delle forti perplessità in ordine alla convenienza economica dell'operazione. Quella etnea è infatti una delle società con la maggiore esposizione debitoria di tutta la categoria e se non dovessero arrivare delle importanti immissioni di liquidità nel breve periodo, la tifoseria catanese potrebbe ritrovarsi costretta a vivere una situazione simile a quella vissuta dai tifosi trapanesi. Tornando all'aspetto meramente sportivo,sono a metà classifica, non lontani né dalla zona playoff né da quella playout, ma tra gli addetti ai lavori sono in molti a ritenere che entrambe potrebbero ambire senza troppe difficoltà a un campionato di vertice. Mai come quest'anno, tuttavia, il Girone di Serie C è più simile a una Serie B2 che a un campionato di terza serie e tra le squadre di vertice e quelle destinate alla retrocessione il divario è minimo. La differenza, come al solito, verrà fatta da quelle compagini che riusciranno a trovare la quadra prima delle altre, mettendo in fila una serie importanti di risultati utili consecutivi. Bari e Ternana hanno indicato la strada e l'augurio è che presto possano trovarla anche Palermo e Catania, nell'attesa di scoprire quale sarà la sorte del Trapani Calcio.