Inserita in Cultura il 28/12/2020 da Direttore “Legumi sostenibili: buoni per buongustai, vegetariani e vegani” è il titolo del nuovo libro di Mario Liberto “Legumi

sostenibili: buoni per buongustai, vegetariani e vegani” è il titolo del nuovo

libro di Mario Liberto. Un testo utile per conoscere questi grandi alleati del

corpo umano e recuperarne la tradizione italiana

e il loro contesto rurale.



Mira inoltre a valorizzarne il

consumo e non far morire la presenza di queste specie singolari sulle nostre

tavole, non a torto definiti “gioielli d’Italia”, il tutto, nell’ambito di una

sofferente e riscoperta della biodiversità italiana.



La

nuova agricoltura a marca Farm to Fork, Dalla terra

alla tavola, non può prescindere da una seria rivalutazione della

coltivazione e del consumo dei legumi.



E

proprio in questo contesto, all´interno della ricerca di nuovi modelli

sostenibili di agricoltura, dove la capacità di coniugare produzione, sicurezza

alimentare e rispetto per l´ambiente, la loro valorizzazione diventa sempre più

importante, le leguminose assumono un ruolo cruciale.



“Piante

che sono nate prima dell’uomo sulla terra e continueranno ad esistere anche

dopo la sua scomparsa”. “Alimenti che, insieme ai cereali, hanno assicurato la

vita dell’uomo sulla terra”.



Le

leguminose da qualunque angolatura le si guardano mostrano diverse chiavi di

lettura. Alimenti sostenibili in grado di competere con le sfide di chi fa agricoltura

per produrre cibi di qualità, capaci di ridurre il carico chimico e non essere

condizionati dai problemi climatici.



I

vari capitoli mettono in risalto, oltre alla loro importanza economia, altri

elementi quali: storia, mitologia, aspetti salutistici e quelli

etnoantropologici, le Dop, Igp, Presidi e Pat, le sagre d’Italia e l’utilizzo

come cosmesi. L’ultimo capitolo riguarda le diverse ricette italiane, i segreti

per la cottura e le dritte per conservare e utilizzarli, insomma, una analisi

completa dei ceci, cicerchie, fagioli, fave,

lenticchie, lupini, piselli e soia, legumi da e per sempre, amici dell’uomo.







“Legumi

sostenibili: buoni per buongustai, vegetariani e vegani”



di Mario Liberto



Copertina flessibile



18,00€



ISBN

979-12-80244-02-4



Edizione Momenti



















