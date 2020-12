Inserita in Politica il 28/12/2020 da Direttore Formazione con ANAS Collesano, corso ATAI Come da calendario la RETE ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) sede di Collesano ha organizzato il corso ATAI che si sta svolgendo regolarmente anche se in modalità DaD.



Il Corso, con le problematiche della formazione in DaD, legata ai laboratori ed alla attività pratica, ha riscosso un grande successo. L´instancabile Antonello VARA presidente dello Zonale ha ringraziato tutti i partecipanti ed i docenti che, anche in questo periodo particolarmente delicato, hanno aderito all´iniziativa ed ha sottolineato che la cultura e la professionalità fanno la differenza e servono per costruire un futuro.