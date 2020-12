Inserita in Politica il 28/12/2020 da Rossana Battaglia Alcamo: Turano, reparto cardiologia non chiuderà

L´assessore: fake news che ingenerano ingiustificato allarmismo





Palermo, 28 dic - “La Cardiologia di Alcamo non chiuderà ho ricevuto ampie rassicurazioni dal collega Ruggero Razza e dal commissario Zappalà” lo afferma Mimmo Turano, assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana.



“Nei giorni scorsi – continua Turano - sono girati degli allarmi ingiustificati che non esito a definire irresponsabili fake news che paventavano una chiusura del reparto di Cardiologia dell´ospedale san Vito e Santo Spirito di Alcamo. L´assessore regionale alla Salute e il commissario straordinario dell´Asp di Trapani Paolo Zappalà mi hanno ampiamente rassicurato sul fatto che non c´è nessuna chiusura in programma per la Cardiologia alcamese e che probabilmente sono state erroneamente interpretate alcune temporanee rimodulazioni di posti letto e personale per fronteggiare l´emergenza Covid”.



Turano sottolinea poi che “l´Asp di Trapani con una nota ha già spiegato approfonditamente il senso della rimodulazione e che questa non è in alcun modo riconducibile a nessuna chiusura”.



Per l´assessore regionale alle Attività produttive “questo tipo di fake news in una situazione molto delicata e complessa come quella determinata dall´emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 sono altamente deprecabili perché alimentano un ingiustificato allarme sociale che non serve a nessuno".