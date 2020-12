Inserita in Politica il 26/12/2020 da Direttore L´Amministrazione Comunale di Castellamare chiude il cimitero per alcuni giorni L´amministrazione comunale di Castellammare del Golfo informa che a seguito del Decreto Natale del 18 dicembre previsto dal Governo e reso noto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il cimitero resterà chiuso il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre del 2020 e giorno 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021.



Il cimitero comunale sarà invece aperto il 23, 28, 29 e 30 dicembre 2020 dalle ore 8 alle ore 13 ed il 4 gennaio dalle ore 8 alle ore 13.



L´amministrazione comunale sottolinea che la chiusura "è necessaria al fine di rispettare le disposizioni contenute nel decreto legge nazionale che prevede che nei prossimi giorni delle festività natalizie tutta l´Italia divenga "zona rossa" al fine di evitare assembramenti per il contenimento del Covid-19. Qualora il decreto nazionale venisse modificato, provvederemo immediatamente a dare seguito riaprire il cimitero nelle giornate festive"