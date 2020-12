Inserita in Politica il 26/12/2020 da Direttore A MEZZOGIORNO IN CHIESA MADRE I FUNERALI DI GIANLUCA D’AMICO Si svolgeranno, oggi alle ore 12,00 in Chiesa Madre le esequie funebri di Gianluca D’Amico, prematuramente scomparso all’età di 40 anni, ieri notte, a causa di un improvviso malore. Gianluca, priore della Confraternita di Sant’Anna che gestisce la Sacra Rappresentazione del Giovedì Santo e affermato professionista (avvocato del Foro di Marsala), era assai conosciuto e benvoluto in Città. La sua improvvisa scomparsa ha suscitato tantissima commozione.

“Siamo rimasti letteralmente sconvolti da questa terribile notizia - affermano il Sindaco Massimo Grillo e il Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano. L’improvvisa dipartita dell’avvocato e priore Gianluca D’Amico ha addolorato tutti. Gianluca si era sempre adoperato per la crescita della Confraternita fin da giovane. Non a caso, seppur giovanissimo, ne era divenuto priore. Inoltre era sempre affettuoso e disponibile al dialogo. A nome della Città, dell’Amministrazione e del Consiglio comunale porgiamo le più sentite condoglianze ai familiari e in particolare alla madre Anna Maria affranta da un dolore incommensurabile”.