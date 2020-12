Inserita in Politica il 25/12/2020 da Direttore Sigel Marsala, fissate le date dei recuperi casalinghi contro Sassuolo e Montale Sarà un gennaio caldissimo e ricco di appuntamenti in calendario per la Sigel Marsala, la quale disputerà una cosa vicina a due partite ogni settimana tra turni di campionato domenicali e recuperi. A tal proposito, l’Ufficio Campionati della Lega Volley Femminile serie A, attraverso le Circolari Ufficiali n°60/20-21 del 22-12-2020 e n°63/20-21 del 24-12-2020, dispone gli spostamenti di data di due recuperi di campionato nazionale A2 girone Ovest, che riguardano le azzurre di coach Amadio: ossia Sigel Marsala – Green Warriors Sassuolo fissato per martedì 12 gennaio 2021 h.16.30, incontro valevole per la 9ª giornata di andata e Sigel Marsala – Exacer Montale che verrà disputata mercoledì 20 gennaio 2021 h. 14.30, incontro della 12ªgiornata, nonché 3°giornata del girone di ritorno.

I suddetti match originariamente in programma presso la Palestra “Fortunato Bellina” di Marsala, rispettivamente, per domenica 8 e 29 novembre 2020 erano stati rinviati, precedentemente, a data da destinarsi per le positività accertate al virus SARS-CoV-2 dei gruppi squadra delle neroverdi e delle nerofucsia.