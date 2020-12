Inserita in Politica il 24/12/2020 da Direttore Non è certo la pandemia che ferma la rete ANAS nel sostegno alle Famiglie Non è certo la pandemia che può fermare la grande solidarietà messe in campo dalla RETE ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) a livello nazionale, ed è con questo spirito, se pur con le limitazioni previste dalla legge e dal buonsenso, che buona parte dei dirigenti dell´associazione si sono incontrati sull´applicazione di Google meet per scambiarsi esperienze e suggerimenti ed augurate a tutti i soci ed alle loro famiglie, soci dell´associazione e non che svolgono attività di volontariato sul territorio nazionale. Un´attività capillare volta a sostenere in questo momento particolarmente delicato del paese le persone sia moralmente che materialmente e psicologicamente.



Infatti, le sedi dell´associazione, come è note, in buona parte del territorio sono aperte per ospitare quanti intendono con la loro opera contribuire ad aiutare le famiglie fragili ed in difficoltà.



In fine , il portavoce nazionale nell´augurare a tutti i presenti alla riunione nonche a tutti i soci e loro familiari ha ricordato l´enorme lavoro svolto dalla RETE ANAS sul territorio sin dall´inizio della pandemia e che sta svolgendo, un ruolo insostituibile, un valore aggiunto per il paese che attraverso l´opera del volontari fa si che nessuno si sente solo e che è natale per tutti; un lavoro insostituibile ed ineccepibile.