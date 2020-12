Inserita in Cultura il 23/12/2020 da Cinzia Testa Approvata la nascita della Rete delle Case-Museo Il governo Musumeci ha approvato l’istituzione della “Rete delle Case-Museo della Sicilia”. Un´iniziativa che legherà tutte le strutture museali esistenti nell´Isola, che sono collegate alla storia di personaggi che nella nostra terra sono nati, cresciuti, hanno espresso il loro estro artistico o che, magari semplicemente, di questa terra si sono innamorati e vi sono rimasti lasciando una parte di loro: da Verga a Capuana, da Bellini a Quasimodo, da Pirandello a Franca Florio e che raccoglie, nelle stanze di piccoli e preziosi musei, momenti di vita cristallizzati nel tempo. “L’obiettivo – sottolinea l’assessore regionale ai Beni culturali e all´identità siciliana, Alberto Samonà – è collegare il ricco patrimonio di testimonianze esistenti e renderlo conosciuto e fruibile. L’idea è quella di valorizzare un circuito di esperienze preziose che sono custodite all’interno delle Case-museo, pubbliche e private, che spesso sono prive della visibilità che meriterebbero per il valore delle testimonianze contenute". Entro sessanta giorni dall´approvazione della delibera dalla giunta di governo, il Dipartiento dei Beni culturali e dell´Identità siciliana adotterà un apposito regolamento per la nascita della Rete delle case-museo. La Regione riconoscerà e ammetterà nella rete quelle istituzioni, pubbliche o private, che dimostreranno di possedere i requisiti previsti dal regolamento.