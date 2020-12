Inserita in Cronaca il 23/12/2020 da Cinzia Testa Alberto Barbata è il neo Presidente del comitato provinciale Inps di Trapani E´ Alberto Barbata 73 anni il neo Presidente del Comitato provinciale dell´Inps di Trapani. E´ stato eletto stamani dai componenti dello stesso Comitato che rappresentano i lavoratori, i datori di lavoro, l´amministrazione regionale e l´amministrazione dello Stato. Barbata che vanta una lunga carriera nella Funzione pubblica della Cisl è presidente dell’Anteas Trapani, l’Associazione Nazionale tutte le età Attive per la Solidarietà. “Ci impegneremo come sempre nell´interesse dei lavoratori e di tutti gli utenti in generale – spiega Barbata – proprio per valorizzare oltre al ruolo previdenziale anche quello sociale svolto dall’Istituto fondamentale in questo momento di grande crisi e difficoltà per tutti”.