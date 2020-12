Inserita in Politica il 23/12/2020 da Cinzia Testa Domenica scorsa collegiale nazionale di Arti marziali ad Erice Domenica 20 dicembre, la palestra Pala Cardella di Erice ha ospitato, a porte chiuse, il Collegiale Nazionale "Azzurri d´Italia 2020" che ha selezionato atleti per la rappresentativa italiana che prenderà parte ai Campionati del Mondo & Golden Cup 2021 della WMKF (World Martial Kombat Federation) nelle discipline della kick boxing a contatto leggero.

Il Collegiale, nel rispetto delle regole Covid, è stato indetto dalla Martial Kombat Sport Italia con autorizzazione della Federazione Mondiale. L´organizzazione è stata curata dal Maestro Gino Vitrano in collaborazione con i Maestri Viola e Nicola Serra, dirigenti del team Athena di Erice.

«Il fatto che si riesca a mettere in piedi momenti di sport di ottimo livello come questo è estremamente importante – sottolinea l’assessora allo sport, Rossella Cosentino -. C’è grande voglia di ripartire e lo sport, uno dei settori più in affanno a causa dell’emergenza pandemica, rappresenta la speranza e la voglia di tornare quanto prima a riappropriarci delle nostre vite».