Inserita in Tempo libero il 22/12/2020 da Direttore Reality Lotteria "Play Pausa - Insieme per i bambini di Taranto" estratti i biglietti vincenti Domenica scorsa, 20 dicembre 2020, in diretta su Odeon TV (canale 177) si è tenuta la seconda estrazione della Reality Lotteria “Play Pausa – Insieme per i bambini di Taranto”.



Ecco i numeri estratti vincenti: 3° PREMIO: 40366; 4° PREMIO: 49858.



Attenzione, però! I biglietti non vincenti non vanno cestinati. Perché se i vincitori del quarto e del terzo premio non ritirano il suddetto premio entro 30 giorni, questi verranno rimessi in ballottaggio. E poi c’è l’estrazione finale nel 2021.



Durante il programma, condotto da Giulia Bruni con Matteo Brandi, per la regia di Robert Breack, e che ha visto la partecipazione in diretta telefonica di Cosimo Massaro, Davide Barillari, Domenico Stante (in studio Emanuele La Guidara) sono stati assegnati i premi del concorso nazionale Natale 2020 bandito dall’associazione “Il nome è…” sul tema “FIGLI DELLE STELLE”.



Il presidente dell’associazione Giuseppe D’Onghia (in diretta telefonica) con Giulia Bruni hanno decretato su indicazione dei tre artisti della commissione valutatrice (gli artisti Francesco Paramananda Russo, Lara Lamberti e la maestra d’arte e restauro Elena De Benedictis) i 3 vincitori:



1° Mattia Ingrassia di 9 anni di Misterbianco (CT) con la motivazione di Elena De Benedictis;



“Il disegno si presenta coerente con il titolo del concorso e rivela una buona capacità organizzativa dello spazio e dell’accostamento dei colori. Di effetto l’immaginazione di poter vedere dentro ogni stella rappresentata come sfera un micro mondo fatto di relazioni affettive. Bello anche il ricondurre questa immagine ad un oggetto comune conosciuto come le sfere di vetro che rigirando e creano quest’effetto di neve e stelle che ci circonda tutti. Ben rappresentato, moderno e intuitivo. Bravo”



Mattia ha vinto una bicicletta sponsorizzata e un weekend con la famiglia nel B&B Palazzo Della Torre di Peschici (FG).