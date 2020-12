Inserita in Politica il 20/12/2020 da Direttore PANTELLERIA - ADOTTA UN´AIUOLA I LIONS PIANTANO IL PRIMO ULIVO NELL´AIUOLA ADOTTATA Il Lions Club di Pantelleria ha adottato un´aiuola nel centro del paese e ha piantato il primo albero di ulivo, alla presenza del Presidente, Anna Rita Gabriele, di alcuni soci, dell´Assessore all´Ambiente, Angelo Parisi, e del Consigliere Comunale, Stefano Scaltriti.

All´ulivo andranno ad affiancarsi altre piante aromatiche della macchia mediterranea già dai prossimi giorni per recuperare del tutto l´aiuola.

La campagna ADOTTA UN´AIUOLA lanciata dal Comune di Pantelleria, Assessorato alle Politiche Sociali e Assessorato all´Ambiente, ha già visto protagoniste tre importanti associazioni del territorio: Lions, Rotary e Dai un Sorriso.

La speranza è che atre associazioni, partiti, circoli, comitati e singoli cittadini si uniscano per aiutare il Comune a dare a Pantelleria un aspetto più accogliente per chi ci vive e per chi la visita.