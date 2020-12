Inserita in Politica il 18/12/2020 da Direttore “Fatti, obiettivi, anticipazioni”: lunedì alle 17,30, dall’aula consiliare, il sindaco e la giunta incontrano i cittadini a distanza “Fatti, obiettivi, anticipazioni” dall’aula consiliare: il sindaco e la giunta incontrano i cittadini a distanza

Lunedì 21 dicembre- ore 17,30, sul sito ufficiale del Comune nella pagina della diretta del consiglio comunale

https://www.consigli.cloud/castellammaredelgolfo/Live.aspx

e in diretta sulla pagina facebook “Comunicati stampa Castellammare”

https://www.facebook.com/ComunicatiStampaCastellammare

«Insieme seppure in modalità a distanza a causa dell’emergenza Covid-19. Un momento di condivisione anche in questo difficilissimo anno che -sottolinea il sindaco Nicolò Rizzo- a causa della pandemia ha stravolto la nostra vita ed il nostro lavoro, vogliamo illustrare ai cittadini quanto fatto e quanto programmato».

L’accesso all’aula consiliare sarà consentito esclusivamente ai giornalisti

