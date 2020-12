Inserita in Politica il 18/12/2020 da Rossana Battaglia Liberazione pescatori in Libia. Eurodeputato Corrao ringrazia Governo Conte “Ieri è il giorno della felicità per la liberazione dei nostri pescatori detenuti in Libia. Voglio esprimere il mio ringraziamento al governo italiano rappresentato dal primo ministro Giuseppe Conte e dal ministro per gli Affari Esteri Luigi Di Maio. Un plauso alla nostra intelligence per il lavoro delicato che hanno svolto, un abbraccio sincero alle famiglie dei nostri pescatori mazaresi e a tutti gli operatori del comparto”. A dichiararlo è l´europarlamentare siciliano Ignazio Corrao a proposito della liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo detenuti in Libia.