Inserita in Politica il 03/12/2020 da Direttore Webinar#2 “L’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura” “La Carta delle città per il diritto umano dell’acqua” è il secondo webinar, che si terrà venerdì 4 dicembre alle 15:00 in diretta sui canali social dell’associazione People Help the People, nell’ambito de “La Città e la gestione dell’acqua e delle risorse naturali”, un progetto finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. (AICS).



“Sappiamo che solo un paese su cinque garantisce l´accesso all´acqua con una copertura inferiore al 95 percento della popolazione, ma nessuno garantisce ancora l´accesso all´acqua, a livello di minimo vitale, come diritto umano” – afferma Giuseppe Labita, coordinatore del progetto in Sicilia. - “Per questo motivo, incontriamo gli attori, tra cui il CICMA, che ha proposto alle Città di adottare una Carta delle Città per il diritto umano all’acqua, che prevede alcuni impegni e buone pratiche per promuovere la concretizzazione dell´accesso universale all´acqua come diritto umano”.



Il webinar sarà moderato da Giuseppe Labita, coordinatore del progetto in Sicilia, con interventi di Marco Iob, coordinatore nazionale del progetto – CEVI e Cinzia Thomareizis, segretaria del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull’Acqua.



Il progetto “Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali” ha l’obiettivo di contribuire ad una maggiore conoscenza e consapevolezza dei cittadini sui contenuti dell’Agenda 2030 favorendo cambiamenti di comportamento e atteggiamenti attivi per la diminuzione dell’impatto antropico sull’ambiente.

E’ realizzato dal Centro per il Volontariato Internazionale (CeVI) di Udine, con un partenariato costituito da gestori dell’acqua - MM Spa (Milano), CAFC (Udine), dal Comune di Milano (Ass. Transizione Ambientale), Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Università di Udine (DPIA); organizzazioni della società civile: Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell’Acqua (CICMA), Cittadinanzattiva, People Help the People (PHP), Gruppo Missioni Africa (GMA), Solidarietà e Cooperazione CIPSI, progetto co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con AID 11788