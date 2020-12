Inserita in Sport il 02/12/2020 da Direttore Mazara calcio: Il centrocampista Calafiore trasferito al Dattilo Noir La società Mazara calcio comunica l’avvenuto trasferimento del centrocampista CLAUDIO CALAFIORE alla società Dattilo Noir che milita nel campionato di Serie D. La società canarina ha voluto rispettare la richiesta e la volontà espressa dal giocatore, al quale va il ringraziamento per l’impegno profuso in maglia gialloblù. A Claudio Calafiore auguriamo i successi e le migliori fortune calcistiche.