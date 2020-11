Inserita in Politica il 29/11/2020 da Direttore Nuovi locali a Roma per la sede ANAS lazio Cresce la rete associativa ANAS (Associazione nazionale di Azione Sociale) su tutto il territorio nazionale e la presidenza della sede regionale del Lazio al fine di poter soddisfare le esigenze delle articolazioni e delle affiliate dell´anas Lazio, la quale ha spostato la sede in nuovi locali più ampi per poter organizzare riunioni con tutti i soci dell´anas e le articolazioni presente nel Lazio.



Il presidente regionale inoltre ha sottolineato come la sede di Roma diventerà il punto di riferimento anche per quanto riguarda le riunioni a carattere nazionale che si terranno a Roma.



L´associazione, passato questo momento particolarmente delicato dove l´associazione fortemente impegnata nel sostenere i deboli e soprattutto le famiglie in difficoltà con un sostegno che va dalla supporto delle attività burocratiche al sostegno alle famiglie, si impegnerà a sostenere le azioni volte ad implementare l´occupazione e la ricerca scientifica mediante formazione e azioni concrete sul territorio.