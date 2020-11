Inserita in Politica il 29/11/2020 da Direttore L´ANAS avvia la formazione per la cultura d´impresa con il progetto FYT Continuano le attività della rete Anas Associazione Nazionale di Azione Sociale) su tutto il territorio nazionale nonche quelle relative al progetto FYR su tutta la Sicilia. La Presidenza Nazionale d´intesa con i partner del progetto hanno già tutto programmato la formazione dei giovani disoccupati che hanno aderito al progetto così come prevista ed indicato nel cronoprogramma progettuale.



La formazione, curata da esperti, selezionati dalla Presidenza sulla base delle candidature pervenute, in comunicazione e marketing, rivolta a giovani disoccupati che dovranno, da un lato orientarsi verso il mondo del lavoro e dall´altro saper sostenere ed avviare correttamente una impresa nei nuovi settori.



La formazione sarà principalmente volta a sviluppare le capacità di marketing al fine di individuare i setto dove creare impresa e quindi occupazione e lavoro.



Il progetto vuole creare e sviluppare le nuove professionalità tra cui quella del web marketing e si vuole insegnare ai giovani di saper fare impresa in modo intelligente e costruttivo tenendo conto che il mondo del lavoro sta cambiando e in questo caso c´è anche il problema della pandemia che di fatto sta modificando anche il modo di fare impresa.