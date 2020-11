Inserita in Politica il 28/11/2020 da Direttore Covid: i magistrati onorari Palermo "indisponibili a udienze" "Giudici onorari (Got) e Vice procuratori onorari (Vpo) di Palermo hanno deciso di rassegnare formalmente nelle mani, rispettivamente del presidente del Tribunale e del procuratore Capo, la propria motivata e sofferta indisponibilità alla prosecuzione del servizio a fare data dal 1 dicembre. Due giudici onorari donne inoltre inizieranno lo sciopero della fame". Lo comunicano i giudici onorari e i vice procuratori onorari di Palermo. "Per noi magistrati onorari, solo rischi e nessuna tutela. Il quotidiano moltiplicarsi di casi di positività al Covid 19 afferma il vice procuratore onorario Giulia Bentley - tra gli operatori del settore giustizia innalza l´asticella del rischio per i magistrati onorari che ogni giorno fronteggiano, come giudici o come pubblici ministeri, udienze monocratiche cariche di fascicoli e di testimoni da escutere". Got e vpo affermano di non essere messi nelle condizioni, da parte del legislatore, di potere continuare ad assicurare il "nostro sereno contributo, vista l´assenza totale di ogni forma di tutela; negataci finanche ora e ancora nel ddl di riforma della legge Orlando del 2017, all esame della Commissione giustizia Senato". "E´ amaro constatare che chi dovrebbe sentire l´urgenza e la necessita´ di approntare anche per i magistrati onorari, che non sono immuni dal Covid, le tutele previste - sostengono - per ogni lavoratore dello Stato non pare invece intenzionato a farlo: siamo gli unici operatori del settore giustizia - enunciano - privi di tutela in caso di malattia". (AGI)