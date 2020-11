Inserita in Politica il 15/11/2020 da Direttore Energia gratis per i volontari ANAS quale gratificazione per il loro impegno la rete associativa Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) sempre piu vicina ai tanti volontari, che in tutta Italia, si impegnano a sostenere quanti sono in difficoltà con un pasto caldo, con delle coperta per il freddo, alla solidarietà umana e psicologica anche attraverso un sorriso ed ha stipulato una convenzione con la società visitel al fine di garantire un anno di erogazione di energia elettrica gratis al volontario ed alla propria famiglie pari a 2700 kilowatt.



Detta iniziativa e convenzione vuole essere un riconoscimento concreto e di gratificazione al lavoro che il volontario svolge ogni giorno, il quale si dedica con amore ed altruismo al sostengo dei deboli. Come è noto il nostro paese e non solo, sta attraversando un momento particolarmente delicato e sono sempre di piu le famiglie che sono in difficoltà ed i volontari con la loro opera, insostituibile, sono sempre li pronti e vicini alla gente.



La rete Anas, inoltre, ha avviato una serie di servizi per sostenere tutti quei volontari sia della rete sanitaria che di protezione civile con misure concrete al fine di potere far sì che queste organizzazioni, riferimento sul territorio, possono sempre di più essere vicini sia ai cittadini che alle agli enti locali che oggi più che mai hanno bisogno di sentirsi in qualche modo tutelati è garantiti mediante azioni di solidarietà concreta, cosa che la rete associativa anas, attraverso le articolazioni territoriali, sta garantendo a tantissime famiglie in difficoltà economica e non solo.