Inserita in Politica il 01/11/2020 da Direttore parte la formazione del progetto FYT dell´ANAS Continuano senza sosta Le attività dell´associazione nazionale di azione sociale (ANAS). Anche il progetto fyt, cofinanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo la prima fase dove sono stati selezionati giovani disoccupati ed effettuato l´orientamento si avvia la seconda fase che consiste nella formazione affinché i giovani disoccupati possono essere inseriti nel mondo del lavoro.



L´attività di stage che sarà effettuata presso le aziende che hanno gia manifestato la disponibilità ad accogliere i tirocinanti e conseguentemente ad insegnare loro un mestiere con opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.



tante le aziende, su tutto il territorio nazionale, legate all´associazione che chiedono personale e formazione dei dipendenti anche in questo momento particolarmente critico dove purtroppo giornalmente si leggono le notizie di un potenziale lockdown.



L´associazione auspica, nel rispetto delle regole covid e della normativa vigente, che buona parte le attività possono continuare la produzione di beni e servizi se pur con orari e regimi ridotti.



Nelle more l´associazione si sta organizzando per potere continuare le attività di formazione dei giovani disoccupati da avviare come tirocini nelle aziende, ove la situazione generale della pandemia lo dovesse imporre, di fare anche una parte della formazione in modalità remoto in considerazione del fatto che l´associazione ha una propria piattaforma ed collabora con piattaforme a livello internazionale.



Il presidente dell´Associazione nel ringraziare tutti gli operatori per il pregiato lavoro che stanno svolgendo per aiutare il sociale e in modo particolare i giovani disoccupati nell´inserirsi nel mondo del lavoro si auspica che quanto prima la situazione generale della pandemia possa cessare Per ridare serenità alla collettività ed a l sistema economico.