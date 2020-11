Inserita in Politica il 01/11/2020 da Direttore Gara amichevole per la Pallacanestro Trapani dopo la SuperCoppa LNP 1° QUARTO: Avvio sprint di gara per i granata avanti sin dalle prime battute di gioco con Corbett autore di sei degli otto punti realizzati da Trapani. Dopo il time-out di Sodini (4’ 2-8), Powell mette a segno 5 punti consecutivi, per poi allungare fino al più 13 (8’ 6-19). Il primo quarto termina 14-23.



2° QUARTO: La frazione di gioco inizia con Powell che raggiunge il suo decimo punto personale (2’ 4-4). I granata soffrono e subiscono un parziale di 13-0. Dopo il time-out di Parente (6’ 17-4), Capo d’Orlando allunga ancora con cinque punti di fila, interrotti dalla tripla di Palermo e dal gioco da tre punti di Powell. A seguito del minuto di sospensione di Sodini (7’ 23-10), l’Orlandina chiude abilmente il secondo quarto avanti 31-14.



3° QUARTO: La gara alza di intensità e di fisicità, a metà frazione il punteggio è equilibrato con il tabellone che recita 11-7. Un equilibrio che regna sovrano poi per tutto il quarto che termina 20-16.



4° QUARTO: Partenza sprint per la formazione granata anche grazie a diversi tiri dalla lunga distanza realizzati. Dopo tre minuti Sodini è costretto al time-out (5-10). Nei rimanenti minuti di gioco la gara cresce di intensità e l’ultimo quarto vede vincere i granata 16-20.