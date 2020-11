Inserita in Politica il 01/11/2020 da Direttore Immersi nel verde per imparare e conoscere l´agricoltura con ANAS Mentre il mondo si avvia piano piano verso un´altra sosta obbligata c.d. lockdown - per la pandemia le attività dell´anas (Associazione Nazionale di Azione sociale), nel rispetto delle indicazioni sia dalla normativa vigente che dal buon senso, continuano su tutto il territorio nella nell´interesse della comunità e soprattutto al fine di consentire alle attività primarie qual è l´agricoltura. Come è noto l´attività agricola è elemento di produzione indispensabile per la sopravvivenza della stessa comunità.



Tra queste iniziative non possono non essere citate quelle volte al recupero e alla insegnamento della potatura e della coltivazione del fondo. A tal fine l´anas ha organizzate diverse iniziative su tutto il territorio nazionale volte proprio alla produzione ed valorizzazione del sistema agroalimentare e soprattutto con riferimento a quelle culture proprie che sono tipiche italiani.