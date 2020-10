Inserita in Politica il 31/10/2020 da Direttore Pantelleria, uscito il bando di assunzione di 2 collaboratori amministrativi da parte dell’ASP di Trapani per Pantelleria. La pubblicazione dell’Avviso pubblico, da parte dell’ASP di Trapani, per procedere con due assunzioni a tempo determinato per due collaboratori amministrativi professionali di categoria C e D, è da accogliere con soddisfazione e nuova speranza che finalmente il percorso annunciato dal Commissario dell’ASP di Trapani non più di una settimana fa proprio nel mio ufficio, possa avere inizio.



Un primo passo importante che, ci aspettiamo, sarà seguito da altri annunciati dallo stesso Paolo Zappalà che mirano a garantire per l’ospedale Nagar e l´intera sanità isolana una serie di servizi essenziali per i panteschi.



Continuerò a perorare questo percorso come ho sempre fatto, con l’appoggio di tutta l’Amministrazione Comunale e del nostro territorio, ma nel frattempo ringrazio il Commissario per aver mantenuto la parola data ed il Dott. Fazio per aver creato un progetto di potenziamento ed ottimizzazione per il nostro nosocomio e per la sanità isolana.



Ora mi auguro che rispondano a questo primo bando in primo luogo i panteschi, di modo che non solo si creino posti di lavoro sull’isola per gli isolani, ma soprattutto si mantengano le professionalità nel tempo.