Inserita in Politica il 22/10/2020 da Direttore L’Amministrazione comunale sostiene la cronoscalata Monte Erice e gli organizzatori dell’Aci Trapani Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha deciso di sostenere la cronoscalata Monte Erice e gli organizzatori dell’Automobile Club Trapani. Questo weekend, infatti, si correrà la 62esima edizione lungo i tornanti che conducono da Valderice al Centro storico ericino. Sarà un’edizione particolare, considerata la decisione sofferta ma necessaria di far disputare la gara senza pubblico.



«In un anno particolare, a tratti anche drammatico, la conferma di un momento di tradizione sportiva importante come la nostra "Monterice" offre ristoro e conforto agli appassionati dei motori e non solo – commentano la sindaca, Daniela Toscano, e l’assessora allo sport, Rossella Cosentino -. Tutti noi abbiamo sperato che gli organizzatori riuscissero a mettere in piedi la manifestazione in assoluta sicurezza, così come previsto dai protocolli: l´Amministrazione ha creduto in tutto questo, offrendo il supporto che costoro e la Monterice meritano».



La cronoscalata, che è valida come prova del Campionato italiano di velocità in montagna, si potrà seguire in diretta streaming sui canali social ufficiali (Fanpage Aci Trapani e Aci Sport) e sulle tv. L’Aci Trapani ha già programmato, infatti, un piano di comunicazione che garantirà ai tanti appassionati di motori di poter seguire la gara - con le due manche di domenica 25 ottobre - tramite le immagini video trasmesse in diretta dal circuito.



Il tracciato di 5,7 chilometri sarà dunque chiuso al pubblico. Così come le principali vie d’accesso saranno presidiate da Forze dell’Ordine e da personale di sicurezza incaricato dall’Aci Trapani. «Ci auguriamo che tutti ci atterremo alla decisione, sofferta ma necessaria, della chiusura al pubblico della manifestazione – concludono la sindaca e l’assessora -. Benvenuti agli equipaggi che hanno scelto di non mancare, in bocca al lupo a tutti e rispettiamo le regole. L´entusiasmo, seppur a distanza, sarà lo stesso di sempre».