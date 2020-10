Inserita in Sport il 16/10/2020 da Direttore Mazara calcio: Torna in gialloblu il difensore centrale Vincenzo Lombardo La società Mazara calcio comunica l’avvenuto tesseramento del difensore VINCENZO LOMBARDO, classe 87, alto 1.85 di Marsala. Il giocatore arriva dall’A.S.D. Dolce Onorio Folgore di Castelvetrano, nella passata stagione aveva proprio militato nel Mazara di mister Dino Marino, realizzando anche 2 reti. In passato ha indossato le maglie del Marsala, Grottamare, Dattilo, Valderice e Salemi. Vincenzo Lombardo da ieri si è aggregato ai nuovi compagni ed è disponibile per la gara interna di domenica con la Pro Favara.