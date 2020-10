Inserita in Cronaca il 12/10/2020 da Rossana Battaglia GIORNATA NAZIONALE DELLA PSICOLOGIA INIZIA “VIE D´USCITA”, DAL 12 AL 16 OTTOBRE I PROFESSIONISTI SICILIANI RISPONDONO IN DIRETTA SU FACEBOOK INIZIA “VIE D´USCITA”, DAL 12 AL 16 OTTOBRE I PROFESSIONISTI SICILIANI RISPONDONO IN DIRETTA SU FACEBOOK

Due ore al giorno in compagnia di psicologi esperti , con un moderatore pronto a raccogliere domande, curiosità e richieste di approfondimento. Tanti gli argomenti da trattare: la gestione dell’ansia e dell’incertezza dovute al Coronavirus, l’importanza del saluto e dei rituali nelle perdite, i bisogni psicologici della scuola, la memoria e le persone di una certa età che la perdono ma non si arrendono a quest´idea . Problemi della quotidianità che ognuno di noi può affrontare diversamente se in possesso di chiavi di lettura che consentano di pensare a soluzioni e alternative. Da qui nasce l’iniziativa “Vie d’uscita - pensare il presente, progettare il futuro” ideata dall’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana per avvicinare la comunità ai professionisti del settore. Uno degli obiettivi è quello di creare un collegamento attraverso uno strumento oggi alla portata di tutti e immediato, cercando di ridimensionare gli stereotipi che assimilano la cultura psicologica a una qualche confusa forma di psicoterapia. Gli incontri si terranno dal 12 al 16 ottobre, dalle ore 18 alle 20, tramite dirette Facebook trasmesse sulla fan page OPRS - Ordine Psicologi Sicilia. Per partecipare ai cinque webinar non è necessario registrarsi o prenotarsi ma è sufficiente collegarsi tramite smartphone, tablet o pc. Per il primo incontro di oggi pomeriggio il relatore sarà Antonella D’Amico, psicologa e dottoressa di ricerca in Psicologia presso il Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione dell’Università degli studi di Palermo. “Perché parafrasare l’espressione ´Bisogni educativi speciali´, nota in ambito scolastico, con l’espressione ´Bisogni psicologici speciali´? Nel corso dell’intervento – spiega la professoressa D´Amico - proporrò una riflessione sull’importanza della psicologia nella scuola intesa come contesto organizzativo, sociale, educativo e formativo. Proveremo così a delineare anche gli stessi bisogni formativi degli psicologi che lavorano e che, auspicabilmente, lavoreranno sempre più nella scuola”.

Il calendario completo degli appuntamenti

Lunedì 12 - “I bisogni psicologici speciali della scuola” | relatore: prof.ssa Antonella D’Amico;

Martedì 13 - “L´importanza del saluto e dei rituali nelle perdite” | relatore: dott.ssa Sonia Di Caro;

Mercoledì 14 - “Relazioni familiari: risorse e fragilità” | relatori: dott.ssa Valeria Conte e dott. Giovanni Salonia;

Giovedì 15 - “Gestire ansia e incertezza ai tempi del Coronavirus” | relatore: dott. Nicola Lo Savio;

Venerdì 16 - “Disturbo di memoria nelle persone anziane: gestione e interventi” | relatore: dott. Flora Inzerillo.