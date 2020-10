Inserita in Sport il 06/10/2020 da Direttore LA SCHERMA MAZARESE SI TINGE D’AZZURRO. I MAESTRI ANTERO E PUGLIESE CONVOCATI NELLO STAFF DELLA NAZIONALE ITALIANA U20 DI SCIABOLA FEMMINILE E’ un momento magico per la scherma della Città di Mazara del Vallo. Dopo la convocazione dell’atleta Salvatore Pugliese al ritiro Azzurrini di Sciabola Maschile nel mese di Agosto, è appena giunta la notizia che la Federazione Italiana Scherma ha deciso di includere nello Staff Magistrale del ritiro della Nazionale U20 di Sciabola Femminile i maestri Gianfranco Antero e Giuseppe Pugliese.

Trascorsi i mesi passati a sognare di poter tornare ad una quasi normalità sportiva, la notizia inorgoglisce tutto il movimento schermistico siciliano.

Queste convocazioni arricchiscono un palmares magistrale degno di nota e confermano, in maniera inequivocabile, come col passare degli anni il movimento schermistico mazarese ha saputo rinnovarsi, evolversi e trovare nuovi stimoli per imporsi nello scenario schermistico Nazionale.