Gestione ambientale e sostenibilità certificate alla SEA Un nuovo, importante riconoscimento per la SEA di Favignana, destinataria della certificazione UNI EN ISO 14001: 2015, che attesta l'efficacia della gestione ambientale in relazione alla sostenibilità.



Un risultato significativo per la Società Elettrica che svolge attività di produzione e distribuzione di energia su tutto il territorio di Favignana, isola delle Egadi, in provincia di Trapani.



La norma della certificazione appena ricevuta, specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un’organizzazione può utilizzare per migliorare le proprie prestazioni e attività all’insegna della responsabilità.



Nello specifico, SEA ha sempre puntato sulla sostenibilità quale pilastro della tutela ambientale, fondamentale per salvaguardare il territorio ed elevare la qualità della vita della popolazione.



La certificazione è stata ottenuta dopo la valutazione della documentazione del sistema di gestione da parte di SGS, leader nei servizi di ispezione, verifica e analisi, che ha accertato i requisiti della norma di riferimento, e si aggiunge a quelle già in possesso della Società: anticorruzione, ambientale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.



La prima, ISO 37001 2016, è volta a supportare le organizzazioni impegnate a vario titolo nella lotta contra la corruzione, contribuendo ad istituire una cultura di integrità, trasparenza e conformità; è disciplinata dal decreto legislativo 231 dell’8 giugno 2001.



La seconda, denominata ISO 14001, è una norma internazionale ad adesione volontaria che certifica il sistema di gestione ambientale orientato al controllo operativo e al miglioramento continuo di un’organizzazione pubblica o privata.



La terza, con riferimento alla norma ISO 45001 a livello internazionale, specifica i requisiti di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso le misure preventive e protettive da attuare per garantirle.