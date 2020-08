Inserita in Sport il 15/08/2020 da Direttore Cultura e sana competizione tra quartieri messi in campo da ANAS L´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) organizza peri l prossimo 16 agosto una sfida tra quartieri : San Calorio, Carricaturi e Stazzuni.



Per la prima volta a Collesano , si svolgerà una prova di Orienteering dove tanti ragazzi si cimenteranno con la disciplina riconosciuta dalla Federazione Italiana Sport Dilettantistico. L´appuntamento è stato programmato per le ore 17 nella piazzetta Yverdon Les Band . Per l´occasione Interverrà il Dott. Geologo Epifanio Giardina , esperto di orienteering. La presidenza dell´ANAS rammenta a tutti di rispettare rigorosamente la normativa anti covid. Lo sport ed il divertimento non debbono far abbassare la guardia in un momento molto delicato soprattutto in Sicilia dove, purtroppo, si registra un aumento di contagi. Maggiori informazioni sulle iniziative programmate a Collesano possono essere chieste direttamente al Presidente Antonello Vara al numero telefonico 3208233570