Inserita in Gusto il 31/07/2020 da Rossana Battaglia Lunedì 10 Agosto torna Calici di Stelle 2020! Calici di Stelle in Terrazza alle Cantine Florio

Il 10 agosto , la notte di San Lorenzo, le Cantine Florio di Marsala aprono la modernissima Terrazza sul mare per una serata dedicata agli appassionati di vino e di stelle, Calici di Stelle 2020! Anche quest’anno infatti Movimento Turismo del Vino promuove in tutta Italia l’appuntamento più atteso dell’estate e le Cantine Florio offrono uno degli scenari più suggestivi della Sicilia. Tutti con il naso all’insù e il calice in mano accarezzati dalla fresca brezza marina e rilassati dal rumore delle onde, ad ammirare l’immensità del cielo stellato e a goderne il mistero assaporando un bicchiere di vino in sicurezza. Vi aspettiamo.



IL PROGRAMMA

. Visita guidata dalle ore 19 alle ore 19.45



. Aperitivo a partire dalle ore 20



. Conclusione della serata entro le ore 21.30



COSTO | Ingresso € 50 a persona. Il costo include:



. Visita guidata delle cantine



. Aperitivo con box gourmet



. Calice con sacca e degustazione di 3 vini marsala Gourmet





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA fino a esaurimento posti.





Per info e prenotazioni: UFFICIO HOSPITALITY | CANTINE FLORIO visitaflorio@duca.it | Tel. 0923 731305/306/317