Inserita in Economia il 05/07/2020 da Direttore Inserimento nel mondo del lavoro con ANAS attraverso tirocinii con progetto FYT Come è noto le attività della RETE ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) non si sono fermate durante la chiusura, anzi durante il periodo noto come lockdown tante sedi, dalla Sicilia alle alpi, hanno implementato i servizi di assistenza e solidarietà.

Sono stati sospesi, di converso, i progetti cofinanziati, su disposizioni dei singoli ministeri e della pubblica amministrazione.

I Progetti sospesi per il periodo del "lockdown" , con la decretazione della fine della chiusura sono stati regolarmente riavviati atteso, tra l´altro, lo scopo sociali che gli stessi si sono prefissi.

Tra i progetti che sono stati regolarmente riavviati anche il progetto “FYT – Finding Young Talent”, finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico “Orientamento e placement giovani talenti” emanato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale.

Il progetto in corso di realizzazione dall´ A.N.A.S., proponente e capofila, in partenariato (ATS) con l’Associazione Crescere Insieme Onlus e la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Michele, sta coinvolgendo diversi soggetti in qualità di partner esterni, che hanno messo a disposizione il proprio personale e la propria struttura per ospitare i giovani nella fase di Stage aziendale.

Ciò permetterà ai tanti partecipanti, ha dichiarato il Presidente dell´ANAS, di fare un’esperienza lavorativa a tutti gli effetti, che arricchirà il loro bagaglio personale favorendo un futuro inserimento nel mondo del lavoro.

In atto sono in corso i colloqui con gli orientatori dell´ANAS dei tanti giovani delle province siciliane che hanno aderito al progetto.

Completata la fase di orientamento ha affermato il Presidente dell´ANAS sarà avviata la fase della formazione dei giovani siciliani disoccupati tra i 18 ed i 28 anni per l´inserimento nel mondo del lavoro attraverso il tirocinio al fine di far sperimentare un´esperienza lavorativa, prima esperienza per coloro che sono in attesa della prima occupazione e di riqualificazione, attraverso l´orientamento e la formazione, per i disoccupati.

Durante la formazione sarà insegnato, ai partecipanti al progetto, come redigere un curriculum vitae, le modalità della ricerca del lavoro mediante le nuove tecnologie, come affrontare il colloquio, la formazione specifica sulla sicurezza sul posto di lavoro nonchè i diritti ed i doveri del lavoratore in ottica non solo legale ma anche sostanziale ed il mondo del mercato del lavoro che è in una fase di grande trasformazione.

Per maggiori informazioni gli interessati all´inserimento nel mondo del lavoro con il progetto FYT possono chiamare allo 091 9743586 oppure al 3458453752 via mail a info@anasitalia.org