Inserita in Politica il 01/07/2020 da Direttore Magistratura Onoraria rinviata la discussione per la mancanza de idati del MEF "Ancora una volta nulla di fatto per la riforma della magistratura onoraria. Anche la seduta del Comitato ristretto della Commissione Giustizia convocato per le 10 di questa mattina e´ stata rinviata in attesa che il Mef si pronuncera´ sulle coperture della riforma". Lo dichiara il senatore di Fratelli d´Italia Alberto Balboni, componente del Comitato e vicepresidente della Commissione Giustizia, per il quale si tratta di "un rinvio inaccettabile tenendo conto che il termine per la conclusione dei lavori del Comitato stesso erano fissati al 31 maggio. Senza la magistratura onoraria il Sistema Giustizia in Italia semplicemente non e´ in grado di funzionare. Occorre dare subito una risposta dignitosa ai giudici onorari che sono invece mortificati dall´assordante silenzio del governo"