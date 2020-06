Inserita in Politica il 20/06/2020 da Direttore ANAS GES a cena per parlare di futuro e progetti Dopo l´encomiabile lavoro svolto nel periodo di chiusura e divieti di circolazione imposti dal Governo a sostengo di coloro che si trovavano in difficoltà la presidenza ha organizzato una cena sociale dei volontari del gruppo ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) GES di Palermo.



La serata all´insegna dell´amicizia e della giovialità è stata voluta anche dal presidente onorario onorevole Aldo Carcaci che, per l´occasione, ha raggiunto Palermo dal Belgio per condividere i momenti di vita sociale con i volontari.



Il Presidente dell´ANAS GES dott. Benedetto di Trapani nel ringraziare i volontari per il lavoro svolto a sostengo dei soggetti deboli e fragili durante il periodo di sospensione delle attività imposte dal Governo per prevenire il diffondersi della pandemia.



Nel corso della serata si è parlato di progetti futuri da realizzare ce vanno oltre il progetto di spesa sospesa che ha consentito di aiutare centinaia di famiglie in difficoltà.