Inserita in Politica il 19/06/2020 da Direttore Ricominciano dal 22 giugno le attività al Giardino del Benessere Bene confiscato alla Mafia Dopo la chiusura per causa Covid19 e in considerazione delle ultime disposizioni nazionali e regionali, dal 22 giugno p.v. ricominciano le attività del "Giardino del Benessere", bene confiscato alla mafia ed affidato ad AUSER Provinciale Palermo dal Comune di Palermo.

Il progetto, sostenuto da Fondazione Con il Sud, Fondazione Sicilia ed AUSER Nazionale, nasce dalla collaborazione dell’AUSER Provinciale Palermo con People Help the People e l’AUSER Volontariato Sicilia.

Tantissime le attività, tra salute e benessere ed attività motorie sia libere che organizzate come ginnastica dolce, balli di gruppo, attività di avviamento allo sport per bambini, attività del tempo libero, bocce, carte, dama, scacchi, serate danzanti etc., compatibilmente con le norme nazionali e regionali, nella massima sicurezza per i partecipanti, con l’obiettivo di fare usufruire il giardino a tutti i cittadini e restituire così un bene alla collettività.

Ogni lunedì e venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 si svolgeranno i laboratori di attività motoria ed il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 il laboratorio di Salute e Benessere.

Segui il progetto su Facebook:

https://www.facebook.com/ilgiardinodelbenessere.palermo



Per partecipare ai laboratori gratuiti compila il form: https://docs.google.com/forms/d/1eKPVB424xDTcr3AU96zN_70aNx-FWcTQoiGQkONhxE8/edit