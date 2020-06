Inserita in Politica il 19/06/2020 da Direttore Formazione ed orientamento presso ANAS per l´inserimento nel mondo del lavoro Continua l´attività di orientamento e formazione dei disoccupati presso la sede ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) al fine di avviare i tanti giovani, secondo le loro inclinazioni, al lavoro anche mediante i tirocini e stage.



Attualmente sono tanti i ragazzi alla ricerca di un posto di lavoro sia come primo occupazione che attraverso al riqualificazione per l´inserimento secondo quelle che sono le nuove esigenze del mercato di lavoro.



Oltre all´orientamento ed alla riqualificazione a tutti i tirocinanti ed agli stagisti viene fatta la formazione sulla sicurezza del posto di lavoro al fine di prevenire gli infortuni sul posto di lavoro.