Inserita in Politica il 19/06/2020 da Direttore Nuovo portale lavoro ANAS per coloro che cercano lavoro ed offrono lavoro In un momento storico così difficile per la nostra nazione, per tutti noi italiani così colpiti dalla pandemia le cui conseguenze rischiano di travolgere l´economia, l´Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) intende fornire il proprio contributo per mettere in contatto aziende pronte a ripartire e a far ripartire l´Italia con giovani tirocinanti/lavoratori desiderosi di mostrare le proprie competenze o di acquisire esperienze preziose per il loro futuro. Si invitano pertanto, inizialmente per Sicilia (con particolare riferimento alla provincia di Palermo), Emilia Romagna e Veneto, aziende che intendano offrire percorsi formativi/lavoro ad inserire nel Portale Lavoro Anas (link in basso) gli elementi descrittivi delle loro necessità ed esigenze al fine di accogliere tirocinanti e lavoratori. Si sottolinea che le aziende non andranno incontro ad alcun costo.



Anas si occuperà di acquisire le domande da sottoporre all´attenzione delle aziende favorendo così l´incontro tra offerte di lavoro/tirocinio e domande.



http://www.anasitalia.org/portalelavoro/offri-lavoro/