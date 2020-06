Inserita in Cronaca il 17/06/2020 da Rossana Battaglia Grande partecipazione ai corsi di formazione del progetto PantAid organizzati Legambiente Terminato il lockdown, è entrato nel vivo il progetto “PantAid” sulla gestione e prevenzione dei rischi ambientali del Parco nazionale di Pantelleria e prevede la partecipazione della comunità pantesca verso attività mirate all´aumento della resilienza del sistema ambientale dell´isola e della consapevolezza dei valori ambientali e paesaggistici I partner del progetto, cofinanziato da Fondazione con il Sud, sono, oltre al circolo Legambiente Lojacono, UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare , capofila, il Parco nazionale di Pantelleria, Solidalia e In-visiblecities. Il Comune di Pantelleria è importante partner territoriale. Ha, infatti, messo a disposizione i locali della scuola elementare di Scauri per diverse iniziative. I corsi di formazione, organizzati da Legambiente, tramite piattaforma web, sono molto partecipati, la media è di 50 persone collegate.

Legambiente è già al lavoro per organizzare, nei mesi estivi, i campi di volontariato di prossimità.