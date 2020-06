Inserita in Politica il 06/06/2020 da Direttore ALCAMO. I CARABINIERI DENUNCIANO L’AUTORE DI UN FURTO IN APPARTAMENTO I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato, L.F., alcamese, cl.02, già gravato da precedenti di polizia.

Nello specifico, i militari dell’Arma sono intervenuti su richiesta di una donna di origine romena, ma domiciliata in Alcamo, la quale denunciava che ignoti si erano introdotti presso la propria abitazione, approfittando della sua assenza, ed avevano asportato tutti i suoi risparmi, pari alla somma contante di euro 1.050.

Dopo aver svolto un attento sopralluogo, i militari operanti hanno avviato una serie di accertamenti che consentivano di inserire il giovane alcamese tra i possibili autori del furto. La successiva perquisizione domiciliare, svolta a riscontro di quanto sospettato, permetteva di rinvenire parte della refurtiva, pari a circa 900,00 euro, che sono stati immediatamente restituiti alla legittima proprietaria.

Il tempestivo intervento e la professionalità dei militari dell’Arma hanno permesso di identificare, in tempi brevissimi, l’autore del reato e di segnalarlo alla competente Autorità Giudiziaria.