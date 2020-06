Inserita in Politica il 02/06/2020 da Direttore La Presidenza ANAS augura nella riscoperta della cultura e dei valori "buona festa della REpubblica" Il Presidente Nazionale della RETE ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale), in occasione della festa della Repubblica ha rivolto a tutti i soci, amici ed a tutti gli Italiani nel mondo un sincero augurio.



Per l´occasione ha sottolineato che l´Italia è un paese meraviglioso dalle Alpi alle Piramidi e che ha trovato nella diversità il piu grande valore e ricchezza.



Ha evidenziato che serve riscoprire i valori costituzionali e le radici culturali del paese, riscoprire la filosofia di vita dove ci si confronta su temi con approcci diversi e non serve la critica della diversità. La diversità è il piu grande valore di una comunità che consente al popolo di crescere e migliorarsi.



E´ stata propria la diversità culturale dei padri costituendi che ha consentito al Paese di avere una costituzione lungimirante e che ci è invidiata, ancora oggi, da tutto il mondo e che tanti hanno tentato di copiare.



Serve ridare valore alla scuola ed alla cultura baluardo della civiltà e dei valori etici e morali del paese.



Il Presidente ha concluso il suo discorso augurando a tutti "buona festa della REPUBBLICA"