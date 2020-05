Inserita in Cultura il 31/05/2020 da Direttore L´importanza della consapevolezza nel trattamento dei dati personali Nei giorni di 29 e 30 maggio si è svolto, come da programma, il corso sulla legge sulla privacy e il regolamento GDPR. Durante il Corso che è stato evidenziato l´importanza della competenza e della consapevolezza del titolare del trattamento dei dati con particolare riferimento alle organizzazioni collettive (Società, associazioni e palestre).



E´ stato evidenziato che il trattamento dei dati personale e sensibili deve sempre avvenire nel rispetto della dignità della persona così come previsto dal codice.



Il corso riservato a 40 iscritti si è svolto in modalità FAD con la piattaforma Meet. Tantissime le domante al relatore da parte dei partecipanti. Le domande poste dai partecipanti hanno evidenziato l´esigenza ed il desiderio di voler formarsi ed aggiornarsi al fine di svolgere le proprie funzioni con consapevolezza e professionalità



Il corso, ha avuto come esposizione una parte culturale e quindi di formazione sulla legge attualmente vigente ed una parte prettamente pratico al fine di sostenere i titolari del trattamento dei dati nella gestione delle strutture che raccolgono e trattano i dati personali al fine salvaguardare la riservatezza dei dati anche sensibili gestiti delle palestre per i fini e gli scopi previsti nello statuto.



Tutti corsisti, alla fine del corso, hanno sostenuto l´esame e sono risultati idonei.



Per aggiornamenti ed informazioni su corsi ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) telefonare allo 091 9743586 o inviare mail a segreteria@anasitalia.org