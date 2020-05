Inserita in Politica il 30/05/2020 da Direttore il sindaco Giuseppe Castiglione con propria ordinanza. Nel rispetto delle norme regionali, restano invece chiusi grandi supermercati e discount Gli esercizi commerciali "di vicinato" di Campobello e delle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola potranno restare aperti al pubblico la domenica e nei giorni festivi.



È quanto stabilito dal sindaco Giuseppe Castiglione che ha adottato le ordinanze n. 195 del 27 maggio 2020 e n.100 di oggi (30 maggio 2020) nel rispetto delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" emanate dalla Regione Sicilia, nonché alla luce della relativa circolare esplicativa emanata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile Sicilia n. 19/2020.



L´ordinanza sindacale, che ha l´obiettivo di favorire la ripresa economica delle piccole attività commerciali locali, che soprattutto nel periodo estivo garantiscono un importante servizio in particolare nelle frazioni turistico-balneari, fermo restando il rispetto delle misure di igiene e distanziamento interpersonale previste dalle normative vigenti al fine di limitare al massimo la possibile diffusione del contagio da Covid, consente dunque l´apertura nei giorni festivi dei piccoli negozi di vicinato, quali botteghe, ortofrutta, etc., escludendo invece da tale possibilità le medie e le grandi strutture di vendita (supermercati e discount), che resteranno chiuse.