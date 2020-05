Inserita in Sport il 25/05/2020 da Direttore Mister Dino Marino riconfermato alla guida tecnica del Mazara per la stagione 2020/21 La società Mazara calcio comunica che dopo l’interruzione (causa Covid-19) del campionato di Eccellenza, girone A, 2019/20, terminato con un ottimo 6° posto in classifica, è al lavoro per programmare la prossima stagione calcistica 2020/21. Il presidente Davide Titone di comune accordo con lo staff dirigenziale è lieto di ufficializzare la conferma dell’allenatore Dino Marino al timone della squadra gialloblu, anche per il prossimo torneo 2020-21. Il tecnico mazarese si appresta a disputare la sua terza stagione alla guida dei canarini. Intanto il direttore sportivo Renzo Calamia è già al lavoro con il mister e il presidente per la creazione del nuovo progetto gialloblu, che vede la costruzione di una squadra che possa disputare un campionato che possa migliorare il sesto posto ottenuto nella stagione appena conclusa.