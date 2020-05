Inserita in Gusto il 25/05/2020 da Rossana Battaglia Le Cantine Florio e le Cantine Duca di Salaparuta riaprono Dopo le chiusure imposte dall’emergenza Covid-19 le Cantine del Gruppo Duca di Salaparuta riaprono al pubblico, nel pieno rispetto delle normative e dei protocolli di sicurezza attualmente in vigore. Le prime a ripartire sono lunedì 25 maggio le Enoteche interne delle Cantine Florio e delle Cantine Duca di Salaparuta, mentre le attività di Hospitality riapriranno lunedì 8 giugno. Per il ritorno degli ospiti le Cantine hanno pensato ad una nuova proposta enoturistica, ricca di sorprese e idee che regaleranno esperienze indimenticabili a tutti i Wine Lover: dai classici tour in Cantina con degustazione enogastronomica fino alle novità esclusive del tour in diretta streaming tra le bottaie, con degustazione da casa, e della wine experience ispirata alla filosofia slow travel, che porterà gli ospiti a scoprire non solo le suggestive Cantine ma anche le bellezze del territorio siciliano. Grazie agli spazi ampi e ai rigogliosi giardini mediterranei sia le Cantine di Marsala che le Cantine di Casteldaccia offrono al visitatore un ambiente arioso e ricco di natura, lontano dal rumore delle città, in cui rilassarsi e godersi un’esperienza unica e personalizzata, grazie alla vasta gamma di proposte. Ma non solo, le Enoteche interne offrono la possibilità di scegliere i vini del Gruppo Duca di Salaparuta e una serie di selezionate specialità territoriali. Venite a trovarci, tante sorprese vi aspettano!

Per informazioni e prenotazioni:

UFFICIO HOSPITALITY | FLORIO

Tel : (+39) 0923 781305/317/306 oppure 0923 781111| visitaflorio@duca.it

UFFICIO HOSPITALITY | DUCA DI SALAPARUTA

Tel: (+39) 091 945 252 oppure 091 945 201| visitaduca@duca.it